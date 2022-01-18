На фоне массовых акций протеста, в Украину из Казахстана вернулось 152 граждан страны.

Об этом сообщили Українським новинам в Министерстве иностранных дел во вторник, 18 января.

— На данный момент авиакомпанией Air Astana выполнено четыре авиарейса в город Киев (три рейса из города Нур-Султан и один рейс – из Алматы), которыми в Украину вернулись 152 гражданина Украины, – отмечают в МИД.

с 9 января возобновились регулярные рейсы по маршруту Нур-Султан – Киев, а с 13 января начал работу в штатном режиме международный аэропорт Алматы.

По информации посольства Украины в Казахстане, большинство украинцев, которые обращались в дипучреждение за помощью в выезде из страны, уже вернулись в Украину или перебронировали билеты на ближайшие международные рейсы.

Напомним, что в Казахстане после массовых уличных протестов в январе этого года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В качестве подозреваемых задержано около 800 человек.