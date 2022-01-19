Посольство России призвало США отказаться от планов по поставке новых партий вооружений в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 19 января.

— 18 января чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии, — говорится в сообщении.

Российские дипломаты уверяют, что Россия ни на кого не собирается нападать: «Практика перемещения войск на своей земле — наше суверенное право».

— Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям. Если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им следует отказаться от планов поставки новых партий вооружений для ВСУ. В то же время, Вашингтону следует воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей, — говорится в заявлении.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.