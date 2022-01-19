В правительстве Молдовы признали, что страна на данный момент неспособна оплатить российскому «Газпрому» миллионы долларов за поставленный газ.

Об этом пишет Publika.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что может обратиться к парламенту с просьбой ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса. Чрезвычайное положение объявят, если в России не согласятся принять половину оговоренного аванса в 60 миллионов долларов за газ.

У «Молдовгаза» есть только 30 миллионов, а платить нужно уже завтра, в четверге. В свою очередь молдавские чиновники заверяют, что ищут другие методы для решения проблемы, а пока рассчитывают на встречный шаг со стороны «Газпрома».

— Мы до последнего не можем знать окончательный ответ «Газпрома», поэтому готовы ко всем сценариям, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Может понадобиться объявить чрезвычайное положение, чтобы принять определенные меры, которые невозможны при обычной процедуре, — пояснила Наталья Гаврилица.

Глава местного кабинета министров добавила, что поднятие тарифов для населения не решит вопрос в отличие от выгодных закупок на газовом рынке.

Напомним, Молдова заключила долгосрочный контракт с российским «Газпромом» в конце октября.