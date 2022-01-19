Депутат Николаевского облсовета от «Слуги Народа» Антон Табунщик сообщил об инициациировании проверки финансово-хозяйственной деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

Указано, что проверку проводит Управление Южного офиса Госаудитслужбы.

— Дело в том, что должностные лица подразделения бухгалтерской службы отказываются выполнять распоряжение и.о. директора медучреждения Ярославы Студзинской, в частности, не предоставляют документы финансового и налогового учета по результатам деятельности за 2021 год. Кроме того, по словам Ярославы Студзинской, часть работников саботирует работу заведения, препятствует нормальному рабочему процессу, — отмечают в сообщении.

Исполняющая обязанности директора медучреждения официально обратилась к начальнику Управления здравоохранения Максиму Безносенко с просьбой предоставить предприятию организационно-методологическую помощь специалистам в сферах бухгалтерии, кадровой работы, делопроизводства и специалиста в области управления.

— Депутаты областной фракции «Слуга Народа» пытаются помочь отстоять законные требования нынешнего руководителя медучреждения и не допустить произвола, который непременно приведет к катастрофе в медицинской отрасли Николаевщины, — добавили в публикации.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».