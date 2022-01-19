А санкции против России наносят только ущерб ее торговым партнерам, пишет pravda.sk .

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Российская Федерация не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым.

Как заявил Рихард Сулик, санкции против России являются неудачными.

— Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения, — подчеркнул Рихард Сулик.

При этом он добавил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует налаживанию отношений с Россией.

Ранее Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.