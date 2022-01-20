Сегодня, 20 января, на внеочередном пленарном заседании депутаты Киевского городского совета проголосовали за обращение к главам фракций Верховной Рады, Президенту Украины и Офису Генерального прокурора о недопущении оказания политического давления и преследования пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, городских глав и представителей местного самоуправления, средств массовой информации.

За соответствующее решение проголосовали 62 депутата горсовета, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Политические преследования – это бумеранг, бьющий по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, значит ставить под угрозу суверенитет Украины и ее независимость... Использование центральной властью админресурса, преследования, обыски, суды и давление против политических оппонентов только расколят страну изнутри», – говорится в обращении.

Депутаты Киевсовета убеждены, что политические преследования – это короткий путь к узурпации власти: «Предыдущие попытки узурпации власти закончились захватом украинского Крыма и оккупацией Донбасса. Центральная власть больше не имеет права на это заблуждение».

— Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должна быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим — это демократия. Преследование за это право — диктатура, — отмечается в тексте заявления.

Депутаты Киевсовета призвали центральные органы власти прекратить политическое давление и уголовное преследование демократической оппозиции, изменить приоритеты и перед угрозой российского военного вторжения объединиться вокруг защиты интересов и границ государства.

— Призываем бороться не друг против друга, а за Украину! — говорится в обращении.

Ранее такие обращения принял Львовский областной совет, Черниговский областной совет и ряд местных советов.