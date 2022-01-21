Журналисты проекта «Схемы» получили в свое распоряжение аудиозапись совещания в кабинете высокопоставленного чиновника государственного предприятия «Энергоатома», на котором чиновники якобы обсуждают, как скрыть срыв строительства стратегического объекта на Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в расследовании «Схем» с аудиозаписью.

На аудиозаписи слышно, как собравшиеся в кабинете обсуждают возможное объяснение исчезновения средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле.

Журналисты утверждают, что руководители государственного «Энергоатома», назначенные во время каденции президента Владимира Зеленского, избрали исполнителя строительства без проведения тендера. По их словам, менеджмент заключил непубличный договор на 422 миллиона гривен с фирмой «КВР».

Журналисты выяснили, что в течение 2021 года «Энергоатом» непублично перечислил этой фирме уже свыше 1 миллиарда гривен, однако сам объект, который компания обязалась построить, до сих пор не ввели в эксплуатацию. В то же время, руководство государственной компании не предоставило по запросу журналистов ни сам договор, ни смету предусмотренных им расходов.

На аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов «Схем», есть голос, похожий на голос Николая Божко, руководителя «Атомпроектинжиниринга», отдельного подразделения «Энергоатома». Именно это подразделение выступает заказчиком строительства.

— Давайте, чтобы с этим разбираться предметно. Можно попросить вас все же объективно. Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп***женны (украденные, — прим.) и так далее. Нужно находить другие источники финансирования и к тому же их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не слишком понимаем. У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, перестаньте паниковать, — сказал Николай Божко.

Журналисты проанализировали полученную аудиозапись встречи в «Энергоатоме» и сопоставили с другими фактами и событиями того времени, что позволяет с высокой вероятностью говорить о его подлинности.

По их оценке этот разговор состоялся 28 декабря 2020 года в кабинете Божко, где присутствовали представители частных подрядчиков и субподрядчиков, которые и осваивали средства госбюджета на строительство объекта на ЧАЭС.

Из аудиозаписи следует, что Божко предлагает им скрыть коррупцию через фиктивные сметы об оплате за старые контракты, или же создать непубличную закупку с новым подрядчиком.

Ни Николай Божко, ни действующее руководство «Энергоатома», ни руководители, возглавлявшие орган в момент разговора, не предоставили журналистам комментариев на момент выхода материала. В частности, на момент разговора вице-президентом «Энергоатома» был действующий министр энергетики Герман Галущенко.

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле является стратегически важным объектом для Украины в контексте противостояния с Россией. До 2021 года Украине приходилось платить России ежегодно от 150 до 200 миллионов долларов за утилизацию ядерного топлива.

В начале 2000-х украинские власти решили построить собственное Централизованное хранилище. Только в 2017 году «Энергоатом» начал строительство, но ввод в эксплуатацию постоянно переносится. Последняя дата сдачи объекта в эксплуатацию, которую озвучило руководство — март 2022 года.

Напомним, в апреле прошлого года Правительство выделило 1,36 миллиарда гривен на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие», а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.