Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нынешнее политическое руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя «непредсказуемо и неадекватно», поэтому нужно защитить границу с Украиной.

Об этом сообщает БелТА.

— На этот случай — непредсказуемости, неадекватности — и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, почти 1,5 тысяч километров южной границы Беларуси и Украины — это немалая протяженность, и что границу надо надежно защитить.

— Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков, по его словам, это станет началом крупномасштабной войны.