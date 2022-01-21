Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нынешнее политическое руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя «непредсказуемо и неадекватно», поэтому нужно защитить границу с Украиной.
Об этом сообщает БелТА.
— На этот случай — непредсказуемости, неадекватности — и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться, — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, почти 1,5 тысяч километров южной границы Беларуси и Украины — это немалая протяженность, и что границу надо надежно защитить.
— Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков, по его словам, это станет началом крупномасштабной войны.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нынешнее политическое руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя «непредсказуемо и неадекватно», поэтому нужно защитить границу с Украиной.
Об этом сообщает БелТА.
— На этот случай — непредсказуемости, неадекватности — и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться, — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, почти 1,5 тысяч километров южной границы Беларуси и Украины — это немалая протяженность, и что границу надо надежно защитить.
— Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков, по его словам, это станет началом крупномасштабной войны.