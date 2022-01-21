В рамках программы соцзащиты «Турбота» 7 семей из Николаевской области обзавелись домом.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Указано, что в прошлом году в рамках программы приобрели 20 квартир на общую сумму 12 миллионов 664 тысяч гривен.

— Сегодня семь военных получили долгожданные ключи от своего жилья в Южноукраинске. А это значит, что на семь счастливых семей в области стало больше. Все жилье было куплено на условиях софинансирования, — проинформировала Анна Замазеева.

В текущем году общий объем финансирования по программе составил 33 миллиона 230 тысяч гривен.

— Одной из наших первоочередных задач является развитие системы соцзащиты жителей области, которым очень нужна помощь. Программа «Турбота» обеспечивает повышение жизненного уровня малообеспеченных граждан, инвалидов, участников АТО и их семей, одиноких пенсионеров и попавших в сложные жизненные обстоятельства, — добавила Анна Замазеева.

Ранее глава облсовета сообщала, что для жителей Николаевской области утвердили областную программу «Автобусы для громад».