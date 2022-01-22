Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что сегодня украинцам необходимо объединиться и проявить мудрость.

Об этом он заявил 22 января во время круглого стола «Единство народа. Защита демократии. Оборона государства».

Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского осознать, что сила — в объединении сильного украинского духа.

Также лидер партии «Народный Фронт» поблагодарил участников круглого стола.

— Вы нашли в себе силы, ум и мудрость прийти сюда, собраться, несмотря на то, что здесь представители разных политических сил, разных общественных движений, разных экспертных сред. Хотя мы все разные, но мы все едины. Едины в том, что осознаем: самая высокая ценность — это наше государство, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он убежден: исторический опыт Украины указывает на то, что более 100 лет назад украинцы нашли в себе силы собрать украинские земли.

— Сейчас мы должны найти в себе силы сохранить украинские земли и вернуть то, что украл у нас Владимир Путин. На наш с вами исторический возраст пришлись самые большие вызовы для Украины. И, с одной стороны, это высокий вызов, а с другой — высокая ответственность. И это большой шанс для каждого из нас проявить себя. Россия готовит масштабное наступление на украинское государство. И настолько, насколько мы объединены внутри, насколько украинская нация сильна и сплочена, – настолько и у Путина будет больше страха перед Украиной, — сказал политик.

Кроме того, Арсений Яценюк подчеркнул, что украинская армия — это залог украинской безопасности.

— Мы пройдем и эти испытания. Мы обязательно победим. Украина выстояла и выстоит, и Украина восторжествует. Убежден, что и через 100 лет наши потомки будут отмечать День Соборности с возвращенными землями Крыма, Донецка и Луганска, — сказал экс-премьер-министр.

Напомним, Арсений Яценюк считает абсурдным и неправомерным считает обвинение против Петра Порошенко.