Христианско-демократический союз Германии в субботу избрал Фридриха Мерца лидером партии после того, как Армин Лашет проиграл сентябрьские общенациональные выборы социал-демократам канцлера Олафа Шольца.

Об этом пишет Reuters, сообщает Европейская правда.

Фридрих Мерц, который пообещал порвать с центристским курсом ХДС, которого придерживалась Ангела Меркель во время ее 16-летнего пребывания на посту канцлера, получил почти 95% действительных голосов во время виртуальной партийной конференции.

Официальные выборы последовали за неофициальным голосованием в прошлом месяце, в котором Фридрих Мерц победил своих партийных соперников Норберта Реттгена и Хельге Браун, которые позиционировали себя как наследники более центристской линии Ангелы Меркель.

66-летнему Фридриху Мерцу удалось с третьей попытки завоевать лидерство в партии. В своем выступлении он обвинил Олафа Шольца в отсутствии четкой позиции в противостоянии с Россией по поводу ее военного наращивания у украинской границы.

— Бывшие канцлеры продемонстрировали бы лидерство, — считает Фридрих Мерц.

По его словам, ХДС сможет вернуть былую силу, только проявив единство.

— То, что мы пережили в Союзе в 2021 году, может повториться и не повториться, — сказал политик, имея в виду распри между высшим руководством партии во время последней избирательной кампании.

Напомним, кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет выступил за запуск российского газопровода «Северный поток-2».