Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в президентской гонке за три месяца до даты голосования.

Он опережает своих ближайших конкуренток на 10 процентных пунктов, пишет RFI со ссылкой на результаты опроса, проводившегося 14-17 января группой Ipsos-Sopra Steria.

Если бы первый тур выборов прошел в ближайшее воскресенье, то действующий французский президент получил бы 25% голосов избирателей. Его ближайшие конкурентки — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и кандидат от правых «Республиканцев» Валери Пекрес набрали по 15,5% голосов каждая.

Во втором туре, по данным того же опроса, Макрон победил бы Марин Ле Пен с результатом 57% против 43% голосов. В случае выхода во второй тур представительницы «Республиканцев» действующий президент мог бы рассчитывать на 54% голосов против 46% у Пекрес.

Еще один участник президентской гонки, крайний правый публицист Эрик Земмур пока имеет поддержку только 13% избирателей и занимает четвертое место в рейтинге претендентов на президентское кресло.

Политики левого толка имеют мало шансов на выход во второй тур. За лидера крайней левой «Непокорной Франции» Жан-Люка Меланшона готовы проголосовать 8% избирателей, кандидат от «зеленых» Янник Жадо получил бы только 7% голосов, бывший министр юстиции Кристиан Тобира — 5%, а глава Парижа Анн Идальго — 3,5 % голосов избирателей.

Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 10 апреля. Если во время голосования ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится через две недели — 24 апреля. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили 14 кандидатов. Действующий глава государства Эммануэль Макрон еще официально не объявил о своей кандидатуре.

Ранее сообщалось, что больше половины потенциальных избирателей с левыми взглядами во Франции готовы поддержать действующего президента Эмманюэля Макрона, чтобы не дать преимущества на выборах крайне правым.