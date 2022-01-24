Объединенные Арабские Эмираты запретили в стране запуск дронов с развлекательной целью. Причина — недавние атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты с помощью дронов-камикадзе.

Об этом говорится в заявлении МВД, а детали сообщает The Washington Post.

Запрет уже вступил в силу и касается любителей дронов и других операторов легких электрических спортивных самолетов. Они несут «юридическую ответственность», если их поймают за полетом дронов.

Организации, у которых есть рабочие контракты или коммерческие или рекламные проекты, которые требуют привлечения дронов, должны связаться с органами гражданской авиации, чтобы им предоставили соответствующее разрешение.

Правительственные постановления в ОАЭ уже ограничивают полеты дронов в жилых районах, а также вблизи, вокруг и над аэропортами. Пользователи дронов обычно должны получить сертификат от органов гражданской авиации.

Напомним, Евросоюз стал первым в мире регионом, в котором благодаря работе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) введены правила пользования дронами.