Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии поставлять Украине оружие.

Об этом он сказал изданию Welt am Sonntag, пишет «Украинская правда».

— Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии предоставить разрешение на поставку оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации, – заявил Дмитрий Кулеба.

Федеральное правительство Германии намерено придерживаться своей позиции не предоставлять оружие в районы, где продолжаются конфликты, подчеркивает издание. Кроме того, Берлин не хочет соглашаться на поставку бывших запасов бундесвера из Эстонии в Украину.

— Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу, – добавил Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что с уважением относится к немецким ссылкам на прошлое, объясняющим политику по экспорту оружия, но не может с этим согласиться.

— Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам грозят, единственная правильная политика – позволить нам защищаться. Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой, – отметил министр.

Напомним, Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.