Китайская власть заявила, что представители провинции Хэнань целенаправленно занижают информацию о количестве погибших в результате наводнения.

Об этом пишет The Guardian.

По версии Пекина, чиновники скрыли 139 смертей, случившиеся в результате наводнения, которое произошло в июле 2021 года.

Местных чиновников признали «виновными в халатности и неисполнении служебных обязанностей, особенно с учетом жертв в метро и в тоннеле, которые не должны были произойти».

Речь идет о событиях, которые произошли с 17 по 23 июля 2021 года. Тогда в городе Чжэнчжоу (столице провинции) лишь за 3 дня выпало 600 миллиметров осадков, что равняется норме за год.

Вследствие этого затопило станции метро и автомобильный тоннель. Только на одной из станций погибли по меньшей мере 12 человек.

Напомним, что в Китае за недостатки в работе по предотвращению распространения COVID-19 привлекли к ответственности более 30 кадровых работников.