Николаевская областная организация политической партии «Слуга Народа» начала выездные встречи с коллегами в районах.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

На днях актив областного партийного офиса посетил Вознесенск, пообщались с офис-администратором районной организации «Слуги Народа».

Также наметили план совместных мероприятий на февраль-март 2022 года с мэром, представителем «Слуги Народа», Евгением Величко, который поддержал предложенные инициативы.

Цель мероприятий — встреча жителей громад Вознесенщины, проведение общих праздников с привлечением всех желающих показать свои творческие способности, наработки и т.д.

— Мы с радостью поможем в организации праздников и других мероприятий от партии Слуга Народа на Вознесенщине. Это хорошее дело, — прокомментировал Евгений Величко.

Кроме того, Николаевская областная организация политической партии «Слуга Народа» посетила заседание коллегии Вознесенской райгосадминистрации, главным спикером которой был народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Артем Чорноморов.

Нардеп обсуждал с собравшимися вопросы школьного питания, очищения местных рек и т.д.

Встретились с лидером областного движения «Зе!Жінки» Викторией Бальцер, с которой также проработали схему дальнейшей работы в рамках партийных задач.

Вознесенщина передает благодарность главе Николаевской областной партийной политической организации «Слуга Народа» Анне Замазеевой за активную партийную поддержку и неравнодушие к локальным проблемам района.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».