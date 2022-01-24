Генерал-лейтенант Александр Павлюк, возглавляющий Операцию Объединенных сил, заявил, что пока столица Украины находится в досягаемости российских «Искандеров», западные государства заигрывают с Путиным и только и делают, что «выражают обеспокоенность».

Об этом он рассказал в интервью для Sunday Times.

В беседе с британскими журналистами, военный командир отметил, что предугадывание направления, куда ударит российская армия, позволит быстро остановить наступление.

— Если нашей разведке удастся спрогнозировать направление основного удара русских, после первых больших потерь они дальше не пойдут. Путин понимает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама собой. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете, — константировал Александр Павлюк.

Генерал подчеркнул, что Россия нарастила на украинских границах группировку в 54 боевые тактические ракеты, а также расположила недалеко от фронта 36 баллистических ракеты средней дальности «Искандер», которые достают до Киева.

Корреспондент SundayTimes поинтересовался у командующего, что он думает насчет 20 февраля, как вероятной даты вторжения, так как именно тогда одновременно заканчиваются Олимпийские игры в Пекине и российско-белорусские учения возле украинской границы.

— Это дата, которая нас беспокоит, — честно ответил Александр Павлюк.

После чего добавил, что пока есть время, в стране быстрыми темпами готовят территориальную оборону с 100 тысячами добровольцев, которым раздают оружие. По его словам, военная разведка предполагает, что приоритетными целями для российской армии станут города-миллионики Днепр, Харьков и Одесса, чтобы Украина потеряла тяжелую промышленность и выход к Черному морю.

— Русские рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать Украиной, как хотят, — объяснил Александр Павлюк.

Командующий ООС заключил, что Запад не спешит помогать Украине, а Германия вообще препятствует поставкам вооружения от других членов НАТО для Украины. По его мнению, Запад не предпримет решительных шагов в случае нападения Кремля.

— Они будут «обеспокоены» — возможно, «очень обеспокоены». Европа либо боится помогать Украине, либо не хочет помогать Украине, — предположил генерал-лейтенант.

Как сообщалось в СМИ, Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.