Рейтинг Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Указано, что социологический опрос провели 19-20 января 2022 года.

Если бы выборы президента Украины происходили в следующее воскресенье, наивысшую поддержку получил бы Владимир Зеленский: за него проголосовали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди определившихся с выбором. Далее идет Петр Порошенко — соответственно, 15,5% и 20,9%.

Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть, формально они «делят» первое место, отмечают социологи.

Далее следуют Юлия Тимошенко (8,8% и 11,8%), Игорь Смешко (7,1% и 9,6%), Юрий Бойко (6,9% и 9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем 2021-го среди респондентов, определившихся с выбором, поддержка Петра Порошенко выросла с 16,7% до 20,9%.

«Европейская Солидарность» имеет наивысшую поддержку, за нее готовы проголосовать 16% среди всех респондентов и 18,9% среди определившихся с выбором. Поддержка партии статистически значимо преобладает над поддержкой других политических сил.

Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности — формально они «делят» второе место: «Слуга народа» (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), «Батьківщина» (11,3% и 13,7%) и «ОПЗЖ» (9,8% и 11,6%).

Также набирают более 5% проходного барьера такие партии, как «Розумна політика» (6,4% и 7,6%), «Сила і честь» (6,3% и 7,4%), «Наши» ( 4,6% и 5,5%).

В декабре по результатам опроса КМИС сообщалось, что почти 30% украинцев уже сталкивались с отключениями электроэнергии.