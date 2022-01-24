Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

— Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи стране по экстренным займам и грантам. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере 600 миллионов евро.

— Более того, скоро мы начнем работу над второй, долгосрочной программой для поддержки усилий страны по модернизации. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 миллионов евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по поддержке государства и устойчивости, — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны.