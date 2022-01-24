В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Велике будівництво» за 2021 год в стране реализовали более 700 объектов и построили 7600 километров дорог.

Об этом на брифинге в понедельник, 24 января, сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

Он рассказал, что в 2021 году в области образования построили и реконструировали 68 школ и 47 садов.

— В медицинской отрасли введено в эксплуатацию 237 сельских амбулаторий и 132 приемных отделения, а также отремонтировано 33 больницы. Бесспорно, в этих заведениях созданы соответствующие условия, чтобы пациенты могли воспользоваться новейшим оборудованием, а именно закуплено: 170 УЗИ, 137 КТ, 127 рентген-аппаратов и 24 ангиографа, — отметил Игорь Кузьмин.

Также он проинформировал о результатах программы президента в области культуры. По его словам, в этой сфере было отремонтировано 7 домов культуры, 10 памятников культуры и архитектуры и 5 парков.

Заместитель председателя Николаевской ОГА рассказал, что в 2021 году в целом по Украине было введено в эксплуатацию 6 новых центров предоставления административных услуг.

По отрасли дорожного строительства Игорь Кузьмин сообщил, что за прошлый год в рамках программы за счет государственного и местных бюджетов фактически отремонтировано почти 5100 километров государственных и 2190 километров местных дорог.

— В рамках программы «Велике будівництво» также были обновлены и построены 250 мостов, 167 километров путей и 102 площадки взвешивания в движении. Автоматическое взвешивание является очень важным вопросом, ведь до этого на территории Украины действовали мобильные комплексы, которые создавали условия для несоблюдения перевозчиками требований весового контроля, однако эта проблема решена благодаря площадкам взвешивания в движении. Плюс реконструированы и отремонтированы два аэропорта, — сказал заместитель председателя ОГА.

Игорь Кузьмин отметил, что результаты были достигнуты и в области спорта, ведь фактически реализовано 22 бассейна, 15 ДЮСШ, 28 стадиона, 466 спортивных площадок, 596 активных парка и 15 спортивных комплексов.

Кроме того, в рамках реализации программы к 30-летию независимости Украины в городах областного значения было построено 23 Больших флага и одна радиотелевизионная станция.

По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации