На протяжении прошлого года в Николаевской области в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» реализовали 21 объект спортивной, образовательной, дорожной и медицинской инфраструктуры.

Об этом в понедельник, 24 января, в ходе брифинга уведомил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин.

Он рассказал, что весь прошлый год не прекращалась работа на дорогах Николаевщины. В общей сложности отремонтировали 128 километров дорог государственного значения и 71 километр дорог местного значения. К тому же, в рамках среднего текущего ремонта было восстановлено почти 100 километров дорог области.

— Строительство дорог продолжится и в 2022 году, но следует понимать, что 2021 год стал фундаментом для строительства Николаевщины на следующие годы. Что касается стоимости, то на ремонт дорожных дорог было направлено почти 2,5 миллиардов гривен, которые получила область из государственного бюджета. Также для сохранения обновленных дорог на въездах в город и область установлены пять WIM-систем, которые позволяют взвешивать транспорт в движении, — отметил Игорь Кузьмин.

Заместитель председателя ОГА добавил, что в прошлом году тоже стартовали долгожданные работы — ремонт дороги «Николаевская Ривьера» (на сегодняшний день сделано уже 15 километров, — прим.) и строительство «объездной» дороги в обход города Николаева (построено 11 километров, — прим.) Также продолжилась работа по развитию транспортной инфраструктуры на въездах в город.

Отремонтированы автодороги Т-15-1 «Нечаяное-Очаков», М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», Н-14 «Кропивницкий-Николаев» и Н-11 «Днепр-Николаев».

Отдельно Игорь Кузьмин остановился на объектах медицинской сферы.

— В прошлом году в области по программе президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» открыли пять приемных отделений — в больнице скорой медицинской помощи города Николаев, Николаевской областной больнице, больницах Баштанки, Вознесенска и Первомайска. Что касается оборудования, то отделения получили два аппарата компьютерной томографии, пять ультразвуковой диагностики и шесть рентгенов. Я считаю, что мы получили современные медицинские учреждения, где можно получить качественную помощь, — сообщил он.

Также жители области получили доступ к качественной медицине в восьми новых амбулаториях, которые оснащены просторными кабинетами с новейшим медицинским оборудованием. Постройки заведений возводили по современным технологиям и с учетом всех требований инклюзии.

— Хочу уделить внимание радиологическому корпусу областного онкологического диспансера. Общая площадь капитального ремонта составила 1685 м2. Акцент делался не только на реконструкции, но и на качественном оснащении медицинской аппаратурой. В частности, там установлен аппарат компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, рентген, — добавил заместитель председателя ОГА.

Игорь Кузьмин подчеркнул, что одно из направлений «Большого Строительства» — усовершенствование образовательной инфраструктуры. Так, почти 1200 учеников теперь ходят в обновленные школы в Вознесенске и Арбузинке. Также более 250 детей посещают новый комфортный садик №87 в Николаеве.

Реализовано строительство Центра культуры и досуга в селе Свободное Запорожье за счет «Государственного фонда регионального развития» с привлечением средств территориального общества.

Среди спортивных объектов — стадион «Артания» в Очакове и Вознесенске, что позволит заниматься спортом на высшем уровне.

Игорь Кузьмин дополнил, что реализация программы «Большое Строительство» дала 2,6% реального ВВП в стране и обеспечила работой более ста тысяч человек.

По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации