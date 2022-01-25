Бывший Папа Римский Бенедикт XVI признал факт предоставления ложной информации при расследовании дела о сексуальном насилии в его бывшей мюнхенской архиепархии.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Бенедикт XVI признал в понедельник, что присутствовал на встрече в 1980 году по делу о сексуальном насилии в церкви, будучи архиепископом Мюнхена. Папа заявил, что тогда по ошибке сказал немецким следователям, что его там не было.

В обнародованном на прошлой неделе отчете о злоупотреблениях в архиепархии Мюнхена с 1945 по 2019 год говорится, что тогдашний кардинал Йозеф Ратцингер не принял надлежащих мер против священнослужителей в четырех случаях вероятных злоупотреблений, когда он был ее архиепископом в 1977 году.

На пресс-конференции в четверг в Мюнхене адвокаты, расследовавшие злоупотребление в церкви, отрицали утверждение Бенедикта о том, что он не помнит, чтобы присутствовал на собрании в 1980 году для обсуждения дела священника-насильника.

По словам расследователей, это противоречит имеющимся у них документам.

Сегодня бывший секретарь Папы, архиепископ Георг Гансвайн сказал, что Бенедикт присутствовал на встрече, но упущение (не наказание священников –—прим.) «стало результатом недосмотра при редактировании заявления», а «не проявлением недобросовестности».

Как сообщалось, бывший Папа Римский Бенедикт XVI не смог противодействовать по меньшей мере четырем случаям насилия над детьми в католической церкви в Мюнхене, говорится в докладе немецкой юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl (WSW. Мюнхена с 1977 по 1982 год.