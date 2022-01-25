На Николаевском глиноземном заводе начался второй этап масштабной модернизации. Во время обновления оборудования на заводе планируют реконструировать печи фирмы Lurgі, чтобы в 4 раза снизить уровень выбросов – отработанного пара. Общая стоимость проекта составит больше 200 миллионов гривен. Работы завершат в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НГЗ.

Реконструкцию начали после успешного проведения первого этапа модернизации оборудования, в результате которого выбросы одной печи уменьшились в четыре раза.

Пилотный проект разрабатывали представители нескольких институций, а в его реализации приняли участие более 100 специалистов. Это сотрудники НГЗ, технологи, проектанты, подрядчики. 80% комплектующих для используемого оборудования производятся в Украине.

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, выбросы завода в атмосферу от печей в виде отработанного пара полностью отвечают требованиям украинского экологического законодательства, однако руководство Николаевского глиноземного приняло решение о проведении модернизации.

— С 2012 года мы активно сотрудничали с разными отечественными фирмами, а также привлекали специализированные зарубежные фирмы из ФРГ, США, Австралии, Франции, чтобы найти оптимальное решение, но предложенные схемы модернизации не отвечали требованиям специалистов завода. В итоге сотрудники НГЗ и представители одного из проектных институтов разработали математическую модель установки и предложили схему, которая позволила снизить выбросы, – рассказывает Владимир Красноярский.

Окончательно проект завершат в 2023 году.

Ранее Президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг заявил, что предприятие сконцентрируется на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом.

В прошлом году завод прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда. А за последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 миллионов долларов.

Напомним, Николаевский глиноземный завод за следующие полгода дополнительно инвестирует 23 миллиона гривен в проект «Здоровая нация».