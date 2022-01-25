Хорватия дистанцируется от конфликта России и Украины, если Москва попытается напасть открыто.

Такую точку зрения президент Хорватии Зоран Миланович выразил в интервью dnevnik.hr, пишет ZN.ua.

— Мы не будем иметь к этому никакого отношения. Если начнется эскалация, мы выведем последнего хорватского солдата, — заявил Зоран Миланович, имея в виду вывод войск из региона, а не конкретной страны.

По словам политика, он будет всеми силами препятствовать втягиванию Хорватии в конфликт, Загреб «не будет пожарным»: «Хорватия не будет иметь к этому никакого отношения, я не позволю. (Премьер-министр Хорватии Андрей, — прим.) Пленкович может угрожать сколько угодно».

Зоран Миланович также заявил, что Украине «нет места в НАТО», а сотрудничество с ЕС якобы не пошло на пользу нашей стране. Президент Хорватии призвал Киев ориентироваться не только на запад, но и на восток.

Говоря о событиях 2013-2014 годов, Зоран Миланович заявил, что в Украине «произошел переворот», а беглый президент Виктор Янукович «был мошенником». Называть Революцию Достоинства «госпереворотом» любит и Кремль.

— Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это было движение, которое не было демократическим, было переворотом, в результате чего погибли 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки и кисельные берега. Украина все еще остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал, — заявил Зоран Миланович.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины «даже в самом худшем случае».