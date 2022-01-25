Министерство культуры России подготовило список «традиционных ценностей» для граждан, а также перечень явлений, которые этим самым ценностям угрожают и даже разрушают.

Об этом пишет «Русская служба Би-Би-Си».

Проект документа нарекли «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и отправили на утверждение президенту РФ Владимиру Путину.

— К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, — перечисляются ценности, которые чиновники считают «традиционными для россиян».

«Чуждыми» для РФ назвали «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру». В стан вражеских «российской духовности» вещей внесли США с союзниками, экстремизм и терроризм, транснациональные корпорации, а также деятельность иностранных НКО и «реформы без учета традиций» Примеры таких реформ авторами инициативы не приводятся, зато они пишут о другом.

— Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, — сокрушаются чиновники.

Ранее сообщалось, министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО.