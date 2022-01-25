Учреждение семейной медицины в селе Лиманы Николаевской области построили по новейшим технологиям и оснастили современным оборудованием.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Жители села Лиманы получили доступ к качественному лечению в новой амбулатории в прошлом году. Она оснащена просторными кабинетами с современным медицинским оборудованием.

Известно, что заведение построили по программе президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

— Амбулаторию построили по новейшим технологиям и с учетом всех требований инклюзии. Она утеплена и приспособлена для людей с инвалидностью. Прилегающая к зданию территория также упорядочена — ее покрыли тротуарной плиткой, — пишут в пресс-службе.

В учреждении оборудованы кабинеты для семейных врачей, комнаты для персонала, стерилизационные, процедурные и так далее. Принимать граждан одновременно могут четыре врача.

Чтобы пациенты имели возможность получать качественные медицинские услуги, было потрачено более 10 миллионов гривен. Средства местного бюджета — 4,9 миллиона гривен, 5,6 миллионов гривен составила полученная субвенция.

По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации