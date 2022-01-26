Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине.

Об этом в интервью CNN сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Интерфакс-Украина.

— НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине, — сказал Йенс Столтенберг.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Йенс Столтенберг в последние месяцы неоднократно напоминал, что НАТО оказывает Украине «практическую и политическую» поддержку.

Ранее Генсек НАТО заявлял, что Украина уже сделала запрос о членстве в НАТО, и союзники по Альянсу помогают ей в осуществлении реформ и в приведении Вооруженных сил к стандартам НАТО, но открытым остается вопрос, когда именно Украина будет готова присоединиться к Альянсу.