Суд передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) более 3 тысяч тонн взрывчатки стоимостью более 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Более 3 тысяч тонн пороховых зарядов, предназначенных для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет реактивных систем залпового огня, являются вещественным доказательством в уголовном производстве.

По данным следствия, начатого ОГП летом 2021 года, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области без разрешения за 15 тысяч гривен приобрело взрывчатку у предприятия, которое имело право ее утилизировать. Прокуроры возбудили дело о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Стоимость изъятой взрывчатки оценили более чем в 5 миллиардов гривен. В течение всего времени взрывчатка бесплатно хранилась на 6 тысячах кв.м. территории одного из военных арсеналов. В ОГП указывают, что это препятствовало использованию занятых мощностей для нужд Вооруженных Сил Украины и привело к значительным расходам оборонного ведомства.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере признали взрывчатку вещественным доказательством в уголовном производстве. По результатам рассмотрения ходатайства суд решил передать взрывчатку АРМА.

Напомним, государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства. Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как передать оружие Украине.