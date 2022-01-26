Левый — Васильев, правый — Турчак.

Сперва о необходимости поставок оружия сепаратистам заговороил первый замглавы Совета Федерации РФ и член «Единой России» Андрей Турчак. После него тему подхватил глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Об этом пишут Znak.com и информагентство «Интерфакс».

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак предложил не скрываясь отвозить оружие боевикам из ДНР и ЛНР, которые не признает и сама РФ.

— Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить «Киевский режим», — заявил чиновник.

На этом тема не остановилась, в партии Владимира Путина продолжили ее развивать.

— Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, — выступил глава фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев.

При всем этом МИД РФ продолжает твердить, что «Запад продолжает накачивать оружием Украину», подталкивая Киев к началу войны. Именно с такими формулировками выступал сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщалось вчера, в самом НАТО заверили, что Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине.