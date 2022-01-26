Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA, передает УНИАН.

Политик объявила об этом на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны.

— Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду, — пишет агентство.

Кристин Ламбрехт также заверила, что «это очень четкий сигнал того, что Германия находится на стороне Украины». Министр добавила, что ее страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

— Соблюдение международного права не может являться предметом переговоров. Цельность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться, — сказала она.

Напомним, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу ситуации вокруг Украины.