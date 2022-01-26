Западный политикум позитивно оценил первую встречу с талибами после того, как те взяли под контроль Афганистан. Переговоры охарактеризовали, как «искренние» и «серьезные».
Об этом информирует Радио Свобода.
Западные дипломаты встретились с новыми афганскими властями 25 января в Осло. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере донес требования ООН к исламистам.
— Мы четко дали понять, что хотим видеть девочек в школе в марте, в том числе тех, кому больше 12 лет. Мы хотим видеть гуманитарный доступ, — заявил участник переговоров с «Талибаном».
Еще один норвежец, на этот раз Госсекретарь Генрих Тьюн подчеркнул, что практика встреч с талибами может перерости в «неограниченный по времени процесс». ООН готов начать сотрудничество с религиозными фундаменталистами только при условии, что те допустят гуманитарную помощь для гражданских лиц и ООН будет контролировать все поставки.
Дипломаты западных стран также требуют от талибов прислушиваться к мнению правозащитников и обеспечивать соблюдение прав женщин и меньшинств, организовать доступ к образованию и медпомощи, реализовать право на труд и свободные поездки для всех граждан, вне зависимости от пола
В рамках переговорного процесса спецпредставитель ЕС по Афганистану Томаш Никлассон «подчеркнул необходимость, чтобы начальные и средние школы были доступны для мальчиков и девочек по всей стране, когда учебный год начнется в марте».
При этом, несмотря на факт, разговора за одним дипломатическим столом, ни одна из западных стран не признает движение «Талибаном» в качестве законных властей в Кабуле.
Как сообщалось, делегация талибов прилетела на переговоры в Осло 23 января.
Западный политикум позитивно оценил первую встречу с талибами после того, как те взяли под контроль Афганистан. Переговоры охарактеризовали, как «искренние» и «серьезные».
Об этом информирует Радио Свобода.
Западные дипломаты встретились с новыми афганскими властями 25 января в Осло. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере донес требования ООН к исламистам.
— Мы четко дали понять, что хотим видеть девочек в школе в марте, в том числе тех, кому больше 12 лет. Мы хотим видеть гуманитарный доступ, — заявил участник переговоров с «Талибаном».
Еще один норвежец, на этот раз Госсекретарь Генрих Тьюн подчеркнул, что практика встреч с талибами может перерости в «неограниченный по времени процесс». ООН готов начать сотрудничество с религиозными фундаменталистами только при условии, что те допустят гуманитарную помощь для гражданских лиц и ООН будет контролировать все поставки.
Дипломаты западных стран также требуют от талибов прислушиваться к мнению правозащитников и обеспечивать соблюдение прав женщин и меньшинств, организовать доступ к образованию и медпомощи, реализовать право на труд и свободные поездки для всех граждан, вне зависимости от пола
В рамках переговорного процесса спецпредставитель ЕС по Афганистану Томаш Никлассон «подчеркнул необходимость, чтобы начальные и средние школы были доступны для мальчиков и девочек по всей стране, когда учебный год начнется в марте».
При этом, несмотря на факт, разговора за одним дипломатическим столом, ни одна из западных стран не признает движение «Талибаном» в качестве законных властей в Кабуле.
Как сообщалось, делегация талибов прилетела на переговоры в Осло 23 января.