Политические советники лидеров нормандской четверки согласовали в Париже совместное коммюнике — впервые с 2019 года.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
— Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года, — сказал Андрей Ермак.
Он добавил, что советники договорились провести следующую встречу в Берлине ориентировочно через две недели.
— Следующая встреча состоится в скором времени, думаю, через две недели. Она состоится в Берлине, — подытожил Андрей Ермак.
Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.
Политические советники лидеров нормандской четверки согласовали в Париже совместное коммюнике — впервые с 2019 года.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
— Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года, — сказал Андрей Ермак.
Он добавил, что советники договорились провести следующую встречу в Берлине ориентировочно через две недели.
— Следующая встреча состоится в скором времени, думаю, через две недели. Она состоится в Берлине, — подытожил Андрей Ермак.
Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.