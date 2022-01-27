Политические советники лидеров нормандской четверки согласовали в Париже совместное коммюнике — впервые с 2019 года.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года, — сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что советники договорились провести следующую встречу в Берлине ориентировочно через две недели.

— Следующая встреча состоится в скором времени, думаю, через две недели. Она состоится в Берлине, — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.