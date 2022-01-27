Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО наряду с Соединенными Штатами подготовил письменный ответ России по гарантиям безопасности.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил на инициированной экстренной пресс-конференции, пишет ZN.ua.

По словам Йенса Столтенберга, Альянс передал целый ряд предложений Российской Федерации акцентировав внимание на том, что НАТО прежде всего оборонный Альянс и не представляет угрозы для России. Также Йенс Столтенберг, в очередной раз, призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

На вопрос о вступлении Украины в НАТО генсек Альянса вынужден был признать, что сейчас это маловероятно, учитывая сложившуюся ситуацию.

Йенс Столтенберг выразил крайнюю обеспокоенность масштабной передислокацией российских войск на территорию Беларуси заметив, что под видом учений туда перебрасываются тысячи солдат, ракетные установки и авиация.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.