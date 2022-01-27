В столице Грузии Тбилиси на одном из домов в центре нарисовали светом украинский флаг. Более того, высветили лозунг — «Слава Україні».

Об этом сообщает 24 канал.

«Пострадало» бывшее консульство России в Грузии (после нападения россиян на Грузию в 2008 учреждение закрыли). Теперь там расположена так называемая российская секция — диппредставительство Кремля сейчас называется Секцией интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии.

Украинский флаг на здание поместили с помощью проектора. А чтобы «добить» россиян, грузины добавили еще изображение эмблемы НАТО. И все это — на фоне звучания украинского гимна, отмечает канал.