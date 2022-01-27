Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании до тысячи человек, большинство из которых женщины, которых осудили за колдовство в регионе 400 лет назад.

Об этом сообщает The Guardian.

Президент правительства Каталонии Пере Арагонес назвал охоту на ведьм «узаконенным фемицидом». Испанские историки установили, что Каталония была одним из первых регионов Европы, где начали проводить охоту на ведьм.

По словам Пау Кастель, профессора современной истории Барселонского университета, ведьм часто обвиняли в внезапных смертях детей или стихийных бедствиях и неурожаях. Подозреваемыми в основном были те, кто практиковал традиционную медицину или независимые женщины.

екоторые каталонские деревни нанимали своих охотников за ведьмами. Одной из таких была Джоан Казабрухас в деревне Саллент, чьи обвинения привели к повешиванию 33 женщин. Когда позже инквизиция выявила, что большинство женщин были невиновны, Казабрухас сожгли на костре. Хотя в отличие от остальной Европы, ведьм в Каталонии в основном вешали, а не сжигали на костре — это могло быть связано с тем, что это было дешевле и не тратило зря дрова.

Наиболее печально известный судебный процесс в Испании по обвинению в колдовстве был сосредоточен в деревне Сугаррамурде в Наварре, где утверждалось, что мужчины и женщины, в том числе священники, занимались колдовством в большой пещере.

Напомним, что в Казахстане окончательно отменили смертную казнь, мораторий на которую действовал с 2004 года.