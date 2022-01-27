Провластное издание «Московский Комсомолец» подготовило материал о том, что за взрывом автобуса в российском Воронеже в прошлом августе якобы стоят неназванные «украинские диверсанты».

Об этом информирует издание Znak.

«МК» указывает, что российские спецслужбы в рамках расследования взрыва автобуса переключились на версию о «диверсионной группе из Украины».

— ЧП — не что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе, — сообщает «Московский комсомолец», добавляя, что «подозреваемые покинули Россию».

Znak отмечает, что версия об «украинских диверсантах» прозвучала еще осенью 2021 года, но тогда ее рассматривали, как маргинальную. Теперь же, когда российские войска подвозят к украинским границам, о ней вспомнили вновь и поставили в приоритет.

— До появления украинского следа в деле о взрыве автобуса главной версией следствия был конфликт перевозчиков. По информации «МК», эта версия больше не рассматривается. Также спецслужбы рассматривали возможность технической неисправности транспортного средства, — описывает предыдущие версии издание.

Как сообщалось, во взрыве пострадало два десятка человек, двое из которых погибли.