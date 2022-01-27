Мэр Киева Виталий Кличко, который длительное время прожил в Германии, удивился низким объемам помощи со стороны Берлина. Минобороны Германии согласилось выделить Украине только 5 тысяч шлемов.

Об этом он рассказал в мнении для Bild.

Политик не смог охарактеризовать произошедшее, отметив, что это больше подходит «шутке».

— Поведение правительства Германии лишает меня дара речи. Министерство обороны еще не осознало, что мы сталкиваемся с хорошо оснащенными российскими силами, которые могут начать новое вторжение в Украину в любой момент, — отметил столичный мэр.

По его словам, в следующий раз Берлин может отправить еще более открытую насмешку.

— Какую поддержку Германия отправит нам в следующий раз? Подушки? — поинтересовался Виталий Кличко.

Вчера в Минобороны Германии заявили о помощи, которая докажет, что «Берлин на стороне Киева». Неоценимой подмогой оказались несколько тысяч солдаских касок с немецких складов.

— Это четкий сигнал, — заверила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Немецкая пресса также пишет о риске неизвестности в этом вопросе. Берлин может отправить Украине как новые, так и старые, залежалые каски, которыми в Бундесвере больше не пользуются.

Ранее сообщалось, Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.