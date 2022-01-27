Глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева призвала секретаря горсовета Дмитрия Фалько следить за соблюдением регламента в работе сессий.

Об этом речь шла в четверг, 27 января, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передают НикВести.

Претензия была высказана из-за того, что депутаты в начале заседания вместо обсуждения повестки дня начали делать заявления и просить протокольные поручения.

— Нужно различать вопросы повестки дня и заявления с протокольными поручениями. Единственным вопросом из повестки дня с начала сегодняшнего заседания был вопрос, который Турица пытался включить. Все остальное — эпистолярный жанр. Вы, как председательствующий, разделяйте заявления, протокольные поручения. У меня такое впечатление, что депутаты, которые придерживаются регламента, вечно находятся в дурачках, — сказала Елена Киселева.

Она добавила, что начало сессии не надо переводить в сплошные заявления о том, что «все за все хорошее», мол, порядок в работе начинается как раз с регламента и процедуры.

На это Дмитрий Фалько ответил: «Соглашаюсь с вами, абсолютно все верно».

И ранее Елена Киселева критиковала секретаря Николаевского городского совета Дмитрия Фалько и аппарат совета за ненадлежащую подготовку сессии. Речь шла о том, что материалы сессии депутаты получили буквально перед заседанием, а не в определенные регламентом сроки.

Депутата от «Пропозиції» Дмитрия Фалько избрали секретарем Николаевского горсовета 18 декабря 2020 года. Помимо него на эту должность рассматривали Татьяну Домбровскую («Слуга народа»), Николая Капацыну («Слуга народа»), Владислава Чайку («ОПЗЖ») и Артема Ильюка («ОПЗЖ»).