На Николаевщине в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программы «Большое строительство» продолжается реконструкция Галициновской школы I-III степеней.

В настоящее время подрядчики продолжают ремонтные работы спортзала, сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации.

В частности, там выполняют работы по обустройству перекрытия для вентиляционного оборудования, разведению сетей электроснабжения и утеплению кровли над помещением.

Кроме того, на территории учреждения установлено ограждение и утеплены наружные стены с главного фасада и внутреннего двора.

Отмечается, что в прошлом году был выполнен ряд работ, в том числе подготовка под отмостку и утепление цоколей, установлен внешний контур заземления и так далее.

Источники финансирования – субвенция «Состоятельная школа» и местный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта школы составляет больше 74 миллионов гривен.

По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации