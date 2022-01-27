На Николаевщине в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программы «Большое строительство» продолжается реконструкция Галициновской школы I-III степеней.
В настоящее время подрядчики продолжают ремонтные работы спортзала, сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации.
В частности, там выполняют работы по обустройству перекрытия для вентиляционного оборудования, разведению сетей электроснабжения и утеплению кровли над помещением.
Кроме того, на территории учреждения установлено ограждение и утеплены наружные стены с главного фасада и внутреннего двора.
Отмечается, что в прошлом году был выполнен ряд работ, в том числе подготовка под отмостку и утепление цоколей, установлен внешний контур заземления и так далее.
Источники финансирования – субвенция «Состоятельная школа» и местный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта школы составляет больше 74 миллионов гривен.
По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации
На Николаевщине в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программы «Большое строительство» продолжается реконструкция Галициновской школы I-III степеней.
В настоящее время подрядчики продолжают ремонтные работы спортзала, сообщается на сайте Николаевской облгосадминистрации.
В частности, там выполняют работы по обустройству перекрытия для вентиляционного оборудования, разведению сетей электроснабжения и утеплению кровли над помещением.
Кроме того, на территории учреждения установлено ограждение и утеплены наружные стены с главного фасада и внутреннего двора.
Отмечается, что в прошлом году был выполнен ряд работ, в том числе подготовка под отмостку и утепление цоколей, установлен внешний контур заземления и так далее.
Источники финансирования – субвенция «Состоятельная школа» и местный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта школы составляет больше 74 миллионов гривен.
По информации пресс-службы Николаевской облгосадминистрации