Германия не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с РФ.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине, пишет Европейская правда.

— Мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом, — отметила Кристин Ламбрехт.

По ее словам, нужно попытаться разрешить конфликт мирным способом.

— Состоялись переговоры в Нормандском формате. Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать, — сказала Кристин Ламбрехт.

Она подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в том числе о защитных жилетах.

На днях посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил изданию Handelsblatt, что Украина просит о 100 тысячах шлемах и защитных жилетах для добровольцев.

Ранее сообщалось, Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.