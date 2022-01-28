В Соединенных Штатах Америки поддерживают организацию проведения «Нормандии». Считают соответствующий формат переговоров лучшим для достижения мира на Донбассе.

Об этом заявила помощница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, пишет РБК-Украина.

— Мы считаем, что «нормандский формат» является лучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе, — заявила Виктория Нуланд.

Напомним, политические советники лидеров нормандской четверки согласовали в Париже совместное коммюнике — впервые с 2019 года.