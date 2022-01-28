Передать «ковидную» тысячу на нужды армии — с такой инициативой к правительству обратился пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он предлагает дать возможность всем желающим перечислить средства за вакцинацию как волонтерскую помощь для ВСУ, сообщает пресс-служба партии.

— Сейчас я обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю. У вас есть средства, которые выделены в рамках программы «ковидной» тысячи. Дайте возможность, как мы делали в 2014-м, через мобильный телефон, банковские терминалы – тем, кто желает в добровольном порядке эту свою тысячу или полторы перечислить на специальный счет Министерства обороны, специальный внебюджетный фонд средства, которые должны быть использованы на два направления, — объясняет Петр Порошенко.

— Первое — купить бронежилеты и кевларовые шлемы. Потому что с 2019-го года Вооруженные Силы Украины — привет преследователям генерала Марченко — прекратили закупку бронежилетов вообще. Мы думали, что в 2014-2015 году мы эту проблему уладили навсегда. К сожалению, это не так. Не хотят выделять бюджетные средства — дайте снова украинцам поддержать и защитить наших воинов. И каждый, кто отправляет эти деньги, может выбрать направление их использования, — говорит Петр Порошенко.

— Вторая позиция — это медицинское обеспечение воинов: лекарства, оборудование, доукомплектация полевых госпиталей. Это то, что сегодня может помочь армии. Дайте возможность, примите на внеочередном заседании правительства возможность направления использования средств «ковидной» тысячи именно для поддержки Вооруженных сил, для поддержки национальной безопасности государства, — резюмирует Петр Порошенко.