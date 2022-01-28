Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому за защитой «конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов».

Об этом сообщается на сайте АГУ.

В обращении сказано, что представители правоохранительных органов «часто осуществляют свои полномочия, касающихся деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и с нарушением процедур досудебного следствия».

— При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией Украины. Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства. Такие нарушения Конституции приводят к нарушениям конституционных прав всех жителей общин, — сказано в обращении.

Аналитику системных нарушений правоохранителей и конкретных фактов ограничения прав органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины направила Генеральному прокурору.

— Убеждены, что в сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Обеспечить это возможно не путем показательных дел по должностным лицам местного самоуправления, а эффективной и беспристрастной работой правоохранительных органов в четком соответствии с законом. Учитывая вышеперечисленное, Ассоциация городов Украины обращается за защитой прав органов местного самоуправления и жителей общин, гарантированных Конституцией Украины, от неправомерных действий правоохранительных органов, — подчеркнуто в обращении АГУ.

Напомним, 10 августа прошлого года следователи Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в квартиру заместителя городского головы Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева. Следственные действия были связаны с реконструкцией Соборной площади. Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда назвал обыски «надругательством над человеческим достоинством и семьей» и заявил, что НАБУ превратилось в инструмент политического давления.