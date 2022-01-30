Участником команды, которая будет представлять Беларусь на зимних Играх в Пекине, строго-настрого запретили давать комментарии СМИ, которые не аккредитовал Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Об этом написала «Наша Ніва».

Появление подобного ограничения объясняется историей с прошлой Олимпиады в Токио, когда легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала чиновников и руководство НОК Беларуси, после чего ее пытались силой вернуть в Минск, но она вырвалась благодаря международной огласке и переехала тренироваться в Европу.

Зимняя Олимпиада в Китае торжественно откроется 4 февраля. А церемония закрытия Игр назначена на 20 февраля.

Напомним, cпринтерка Тимановская во время Олимпиады покинула Токио и направилась в Польшу с пересадкой в Вене.