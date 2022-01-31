На парламентских выборах в Португалии абсолютное большинство мест получила правящая Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты.

Об этом пишут Reuters и The Guardian.

В частности, Социалистическая партия получает 41,7% голосов. Это позволит рассчитывать на 117 мест в парламенте из 230 возможных.

Это даже больше, чем по результатам прошлых парламентских выборов: там Социалистическая партия получила 108 мест в парламенте.

На втором месте на этот раз финишировала Социал-демократическая партия — 29,3% голосов. Третьей стала праворадикальная партия Chega («Хватит») — 7,15%.

Как пишет hromadske, Антониу Кошта стал премьер-министром Португалии еще в 2015 году. В период до пандемии ему удалось улучшить показатели экономики и сократить дефицит бюджета после кризиса 2011-2014 годов.

Однако Португалия все равно остается одной из самых бедных стран Западной Европы. В частности, для восстановления пострадавшей из-за пандемии экономики страна сильно рассчитывает на средства из бюджета ЕС.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Португалии со значительным отрывом победил действующий президент Марсело Ребелу де Соуза.