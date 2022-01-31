Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к представителям территориальных громад с призывом активно участвовать в конкурсе соцпроектов, которые могут получить софинансирование из областного бюджета.

Свое обращение она опубликовала на странице в Facebook.

Анна Замазеева отметила, что областной совет не может решить все проблемы громад, однако отметила, что есть механизм, который способствует реализации части проектов. Таким образом в прошлом году было сделано 38 проектов.

— Улучшение жизни в громадах — приоритет нашей работы. Все чаще получаю письма из громад о помощи в финансировании разных проектов. Конечно, каждая громада важна, а улучшение жизни ее жителей — принципы нашей работы. Но невозможно решить все проблемы сразу. Выход есть! Каждая громада, опираясь на мнения своих жителей, может подать социальный проект в областной совет и воплотить его в жизнь за счет софинансирования. Благодаря программе развития местного самоуправления в прошлом году нам удалось реализовать 38 соцпроектов! Призываю громады Николаевщины подавать свои проекты на отборочный конкурс. И, возможно, именно ваша ТГ станет более комфортной для ее жителей. Ведь программа развития местного самоуправления — это действенный механизм внедрения изменений на местах, — написала Анна Замазеева.

Ранее глава облсовета рассказала, что в рамках программы соцзащиты «Турбота» 7 семей из Николаевской области обзавелись домом.