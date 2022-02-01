Прокуроры Офиса генерального прокурора уведомлены о подозрении действующей судьи одного из районных судов Киева, которая незаконно лишала прав майдановцев-участников протестов в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, ради запугивания митингующих, которые 29 декабря 2013 были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции «Межигорье» бывшего президента Украины, судья при отсутствии доказательств виновности привлекла к административной ответственности двух лиц за якобы невыполнение водителями требований об остановке (ст.122-2 КУоАП).

14 января и 10 февраля 2014 судья только на основании рапортов экс-инспекторов ГАИ назначила им наиболее строгий вид административного взыскания за такое правонарушение — лишение права управления транспортным средством

Судьи уведомлены о подозрении в незаконном препятствии проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему следователю, прокурору и действующему судье одного из райсудов Киева в совершении служебных преступлений во время Революции достоинства.