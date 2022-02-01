В Австрии была введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех взрослых. Страна стала первой в ЕС, принявшей такое решение.

Как пишет BBC, некоторые страны-члены тоже ввели обязательную вакцинацию, но для определенных категорий людей.

Однако в Австрии эта обязанность распространилась на всех старше 18 лет и не имеющих противопоказаний.

В правительстве страны отмечают, что понимают, насколько «жестока» такая мера. В то же время, ее называют необходимой для спасения жизней и завершения пандемии.

Официально действие закона завершится в январе 2024, но его могут отменить и раньше. До середины марта власти пока не будут проверять статус вакцинации. После этого за отказ от вакцинации гражданам Австрии будут грозить штрафы от 600 евро до 3 тысяч 600 евро. Сейчас около 72% австрийцев полностью вакцинировались от коронавируса.

Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс, на данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.