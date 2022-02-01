Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» опасный проект. По его словам, Германия, таки образом, передала президенту РФ Владимиру Путину пистолет в руки.

Об этом Матеуш Моравецкий заявил в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

— «Северный поток-2» очень опасный проект. Германия, таким образом, передает пистолет в руки Путина. Я апеллирую к нашим партнерам, чтобы они поняли риски. Таким образом они позаботятся о своей безопасности. Мы хотим дружески жить с РФ, но должны учитывать все опасности, — заявил Матеуш Моравецкий.

Напомним, в июле прошлого года Украина и Польша назвали соглашение США и Германии по «Северному потоку-2» отказом от попыток остановить запуск газопровода, создавшего осязательные политические, военные и энергетические угрозы как для Киева, так и для всей Центральной Европы.