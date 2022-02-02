В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.

Об это сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью «Голосу Америки»

Отмечается, что Ллойд Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.

Напомним, в октябре прошлого года министр посещал Украину. Ллойд Остин засвидетельствовал свое почтение и солидарность с Украиной в борьбе с Москвой.