В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.
Об это сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью «Голосу Америки»
Отмечается, что Ллойд Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.
Напомним, в октябре прошлого года министр посещал Украину. Ллойд Остин засвидетельствовал свое почтение и солидарность с Украиной в борьбе с Москвой.
В феврале министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу.
Об это сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью «Голосу Америки»
Отмечается, что Ллойд Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.
Напомним, в октябре прошлого года министр посещал Украину. Ллойд Остин засвидетельствовал свое почтение и солидарность с Украиной в борьбе с Москвой.